Beşiktaş'ta rota Milos Veljkovic!

Valerien Ismael yönetiminde çıktığı ilk maçta Trabzon deplasmanında oynadığı oyunla beğeni toplayan Beşiktaş'ta hedef kalan 7 maçta maksimum puanı alıp bir yandan da yeni sezon öncesi eksikleri tespit etmek.

Bu doğrultuda sportif direktör Ceyhun Kazancı ile temas halinde bulunan Fransız çalıştırıcı, yeni 3-4-3 sistemi için de transfer listesini oluşturmaya başladı. Stoper mevkisine mutlak bir takviye isteyen Ismael, bu doğrultuda Werde Bremen'den Milos Veljkovic'in ismini yönetime verdi. Alman ekibi ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki futbolcu için, siyah-beyazlılar temaslara başlarken önümüzdeki günlerde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

1.88 boyundaki Sırp stoper profesyonel kulüp kariyerinde 177 maçta görev yaptı. Bu periyotta 4 gol atan, 3 de asist yapan Veljkovic, toplamda 7 gole direkt katkı sağladı.

KORAY GÜNTER DE LİSTEDE

Siyah-beyazlılar, savunmaya yerli takviye için ise İtalya'da Verona forması giyen Koray Günter'e de kancayı taktı. Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan olan 27 yaşındaki stoper için İtalyan ekibinin nabzını yoklayacak.