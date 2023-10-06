Beşiktaş'ta olağanüstü gece!
Konferans Ligi'nde Lugano'ya 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta ortalık karıştı. Siyah-beyazlı taraftarlar, maç bitmesine rağmen yaklaşık bir buçuk saat protestolara devam ederken yönetim kurulu Şenol Güneş'le birlikte olağanüstü toplantı yaptı. 4 saat süren toplantıdan bir karar çıkmazken açıklama da yapılmadı
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Lugano'yu konuk eden Beşiktaş dün en kaotik gecelerinden birisini yaşadı.
2-0 öne geçtiği maçın son 10 dakikasında yediği 3 golle İsviçre ekibine mağlup olan siyah-beyazlılarda ortam gerilirken taraftarlar karşılaşmanın ardından stadı terk etmeyip protestolara devam etti.
Yönetime ve teknik direktör Şenol Güneş'e tepki gösteren taraftarlar yaklaşık bir buçuk saat tribünlerden ayrılmadı. Bu esnada siyah-beyazlı yönetim de teknik direktör Şenol Güneş'le birlikte olağanüstü toplantıya girdi.
4 saat süren toplantıda başkan Ahmet Nur Çebi ile Güneş'in baş başa da bir görüşme yaptığı aktarılırken tecrübeli hoca sonrasında özel aracıyla stattan ayrıldı.
Güneş'in ayrılmasından sonra yönetim kurulu, Çebi başkanlığında toplantıya devam ederken ardından ise açıklama yapmadan stattan ayrıldılar.
Kritik toplantıda olağanüstü seçim ve istifa kararının alınmadığı belirtilirken siyah-beyazlılarda önümüzdeki günlerin hareketli geçmesi bekleniyor.