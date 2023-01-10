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Beşiktaş'ta olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi

Beşiktaş Futbol AŞ'nin 1 Haziran 2021-31 Mayıs 2022 dönemine ait olağan genel kurul toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Giriş: 10.01.2023 - 20:11 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'ta olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
AA

Beşiktaş Futbol AŞ'nin 1 Haziran 2021-31 Mayıs 2022 dönemine ait olağan genel kurul toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park basın toplantı odasındaki genel kurula kulüp ikinci başkanı Engin Baltacı, asbaşkan Serhan Çetinsaya, sayman üye, mali işler, finans ve IT’den sorumlu yönetim kurulu üyesi Murat Kılıç, futbol altyapı ve kadın futboldan sorumlu futbol AŞ yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül ile şirket ortakları katıldı.

Toplantıda yapılan oylama neticesinde Beşiktaş Futbol AŞ Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

Ahmet Nur Çebi, Adnan Demir, Ahmet Akçelik, Cenk Bilgihan Sürmen, Ediz Kıray, Emre Kocadağ, Enis Ulusoy, Fatih Hakan Avşar, Fırat Fidan, Tarkan Ser, Elçin Kılıç, İbrahim Burak Aslanoğlu, Kerem Gürel, Ömer Karabacak ve Serkan Leke.

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