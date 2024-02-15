Beşiktaş'ta Masuaku sevinci!
Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Arthur Masuaku da antrenmanda yer aldı.
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Pazartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
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BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.
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İdman, 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi.
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Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, idmana katılmadı.
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Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku ise uzun bir aradan sonra takımla ilk antrenmanına çıktı.
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Beşiktaş, yarın Tüpraş Stadı'nda yapacağı idmanla Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
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