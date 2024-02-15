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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Masuaku sevinci! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Masuaku sevinci!

        Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Arthur Masuaku da antrenmanda yer aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 12:55 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:55
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        • 1

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 19 Şubat Pazartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        • 2

          BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

        • 3

          İdman, 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu bildirildi.

        • 4

          Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Rachid Ghezzal, Tayfur Bingöl, Salih Uçan, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, idmana katılmadı.

        • 5

          Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku ise uzun bir aradan sonra takımla ilk antrenmanına çıktı.

        • 6

          Beşiktaş, yarın Tüpraş Stadı'nda yapacağı idmanla Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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