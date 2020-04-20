Beşiktaş'ın sezon başında Belçika Ligi ekiplerinden Zulte Waregem'e kiraladığı Cyle Larin için resmi açıklama geldi. Takımın teknik direktörü Francky Dury, yaptığı açıklamada, "Sezonun ilk devresinde Larin-Berahino ikilisiyle birçok gol bulduk. Sonra Vossen'i kadroya alabilmek için, Berahino'yu kanatlarda kullanmak zorunda kaldık. Vossen'i kadroya ve oyun sistemine alıştırmak zorundayız, çünkü Larin de Berahino da kısa süre sonra takımdan ayrılacaklar. Ama izlediğimiz bu yol sayesinde, bu ayrılıklardan etkilenmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Belçika'da Zulte Waregem formasıyla toplamda 33 maça çıkan Cyle Larin, 9 gol ve 11 asistlik bir katkı sağladı. Kanadalı futbolcunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihine kadar devam ediyor.