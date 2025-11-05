Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        25
        Trabzonspor
        TS
        24
        Samsunspor
        SAMS
        20
        Göztepe
        GÖZ
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta kongre yapısı tartışılıyor! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta kongre yapısı tartışılıyor!

        Beşiktaş'ta Olağan Mali Genel Kurul'un yankıları sürerken özellikle son ibra sürecinde yaşanan gerilimler ve katılım sayısı kongrenin durumunu da yeniden tartışmaya açtı.

        Giriş: 05.11.2025 - 12:48 Güncelleme: 05.11.2025 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta kongre yapısı tartışılıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş'ın 2 Kasım'da gerçekleştirilen Mali ve İdari Genel Kurul'un ardından tartışmalar devam ediyor.

        Başkan Serdal Adalı, önce kurul başkanları sonra da yönetimi ile bir toplantı gerçekleştirirken sert açıklamalar yaptı.

        Adalı, "Bu iş bir tesadüf değil, ciddi planlanmış bir organizasyon. Amaç Beşiktaş'ı yeniden seçime götürmek. Beşiktaş'ın ekonomik özgürlüğe kavuşmasını engellemek. Bizim geliştirdiğimiz gayrimenkul projesinde gözleri var. Hedef Beşiktaş değil Beşiktaş'ın imkanları. Buna asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi günü yapılan genel kurulda eski başkan Hasan Arat'ın 1 yıl geçici ihracı onaylanırken başkanlık dönemi de idari ve maçli açıdan ibra edilmemişti.

        REKLAM

        Sonrasında mevcut başkan Serdal Adalı'nın ilk dönemi oy çokluğu ile ibra edilirken ikinci dönemi için yapılan oylamada ise yeniden sayıma gidildi ve yoğun tartışmalar yaşandı.

        Uzun uğraşlar sonunda sayıma geçilirken, salona çok sayıda takviye emniyet güçlerinin geldiği görüldü. Yaklaşık 1,5 saat süren tartışmalar ve bir türlü alınamayan düzen sonrası ibra etmeyenlerin bir tarafa, ibra edenlerin bir tarafa toplanması istendi. Yapılan sayımda 'hayır' diyenler 332 kişi olarak sayıldı. Serdal Adalı'nın 11 Mayıs ile 31 Mayıs arasını kapsayan 20 günlük dönemi idari ve mali yönden 332 hayır oyuna karşılık 354 oyla ibra edildi.

        KATILIM YİNE ÇOK DÜŞÜK KALDI

        Son yıllarda üst üste olağanüstü seçimler geçiren siyah-beyazlılarda kongrenin yapısı da tartışılan konuların başında geliyor.

        Beşiktaş Kulübü'nün son mali genel kurul öncesinde üye sayısı 70 bine yakın...

        Bu üyelerin 52 bini aktif olurken 38 bini ise kongrede oy kullanma hakkına sahipti...

        REKLAM

        Ancak kritik mali genel kurula sadece bin 850 üye katıldı. Katılım oranı, oy kullanma hakkına sahip olanlara göre bakınca sadece %4.8 oldu.

        SADECE 686 KİŞİ İBRAYI OYLADI

        Başkan Adalı'nın ikinci dönem ibrasında ise bu rakamın daha da azaldığı görüldü. Salonda toplam 686 oy kullanılırken yapılan sayımın ardından 354 kişi ibra etti, 332 kişi ise ibra etmeyen tarafta aldı. İbra için oy verenlerin toplam oranı ise sadece %1.8 oldu.

        Hemen ardından 2026 bütçesi itirazların sürdüğü esnada reddedilirken sonrasında yapılan revize ise yaklaşık 10-20 civarında kişinin onayıyla kabul edildi.

        Böyle önemli bir oylamada katılımın bu kadar düşük olması geçtiğimiz kongrelerde olduğu gibi bir kez daha çok konuşulan konulardan birisi oldu.

        Bir yandan üyelerin ilgisizliği eleştirilirken diğer yandan dijital oy kullanma gibi öneriler de yeniden gündeme getirildi.

        ÜYELİK ÜCRETİ ARTTI

        Mali genel kurulda tartışmaların gölgesinde kalsa da üyelik konusunda önemli bir karar alındı. Ocak 2026'dan itibaren giriş ücreti 20 bin TL'den 50 bin TL'ye çıkarıldı. Yıllık aidat ise 750 TL'den bin 500 TL'ye çıkarıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Habertürk Anasayfa