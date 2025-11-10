Beşiktaş, Antalyaspor'u deplasmanda 3-1 mağlup ederken son golü kaydeden Jota Silva büyük mutluluk yaşadı.

Antalyaspor karşısında 68. dakikada Tammy Abraham'ın yerine giren Jota Silva, 81. dakikada ise Cerny'nin pasında net bir vuruşla fileleri buldu.

Golün ardından deplasman tribünün önüne giden 26 yaşındaki futbolcu, yaprığı sevinçle yedek kalmasına rağmen pes etmediğinin mesajını verdi.

Bu sezon hiç 11'de başlamayan Portekizli oyuncu, 5 maçta da sonradan oyuna girerken toplamda 113 dakika süre aldı.

Kocaelispor maçında siftah yapan Jota, Antalyaspor karşısında ikinci golünü atarken devre arasına kadar hedefini de belirledi.

OCAK AYINA KADAR EN AZ 5 GOL! Jota Silva, ocak ayına kadar en az 5 gole ulaşmayı hedefliyor. Maçın ardından takım arkadaşları tarafından soyunma odasına tebrikleri kabul eden Jota, gözünü de ilk 11'e çevirdi. Siyah-beyazlılar, Jota'yı yaz transfer döneminin sonlarında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'tan kiralamıştı. Jota'nın kiralama bedeli 2.5 milyon Euro olurken zorunlu olmayan satın alma opsiyonu ise 17 milyon Euro oldu.