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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor! Hakem raporu geliyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor! Hakem raporu geliyor

        Beşiktaş yönetiminden asbaşkanlar Mete Vardar ve Onur Göçmez, pazartesi günü TFF ile bir araya gelecek. Arat'ın seçim öncesinde "Burada iki tane yiğit var; Onur Göçmez, Mete Vardar. Onlar TFF'nin icabına bakacak. Merak etmeyin" dediği siyah-beyazlı kurmaylar, görüşmede hakem hataları başta olmak üzere TFF'ye eksikleri ve taleplerini dile getirecek. Siyah-beyazlılar, hakem hatalarını raporla kamuoyuna sunmak için de çalışmalarında son aşamaya geldi

        Giriş: 08.02.2024 - 10:35 Güncelleme: 08.02.2024 - 11:16
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        Beşiktaş'ta "iki yiğit" TFF'ye gidiyor!
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        Beşiktaş'ta yeni yönetim TFF'ye ilk ziyaretini pazartesi günü saat 12.00'de gerçekleştirecek. İki tarafın da yoğun programı nedeniyle görüşme ayına kalmıştı.

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın seçim sürecinde "Burada iki tane yiğit var; Onur Göçmez, Mete Vardar. Onlar TFF'nin icabına bakacak. Merak etmeyin" dediği iki isim Riva'da kritik bir görüşmede bulunacak.

        Vardar ve Göçmez, görüşmede TFF ile olan ilişkileri, hakem hatalarını ve diğer şikayetleri, yayın ihalesi başta olmak üzere Türk futbolunun son durumunu değerlendirecek.

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        HAKEM HATALARI İÇİN RAPOR GELİYOR

        Beşiktaş yönetimi ayrıca göreve geldikten sonra yaşanan hakem hataları için de yeni bir çalışmanın son aşamasına geldi. Siyah-beyazlılar, eski bir Süper Lig hakemiyle anlaşıp maçlardaki hakem kararlarını raporlayacak. Beşiktaş yönetimi, bu raporları kamuoyu ve TFF ile paylaşacak.

        BEŞİKTAŞ'I İSYAN ETTİREN 5 KARAR

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