Polis her yerde aradı! Otomobil takla attı, sürücü ortadan kayboldu
İstanbul Kartal'da akıllara durgunluk veren bir kaza meydana geldi. Olayda takla atan otomobilin sürücüsü ortadan kayboldu. Polis ise kazanın yaşandığı bölgede sürücüyü aradı
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Kartal'da seyir halindeki otomobil, hafif ticari araca çarptı, ardından da yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.
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DHA'nın haberine göre bu sırada sağlık ve itfaiye ekipleri otomobildeki 2 yaralıyı çıkarmak için seferber oldu. Kazadan sonra bir süre olay yerinde aranan otomobil sürücüsü Sezgin S., yaralılar hastaneye sevk edildikten sonra ortaya çıktı. Sürücü ile polis ekipleri arasındaki diyaog kameralara yansıdı.
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Kaza, saat 19.00 sıralarında Orhantepe Mahallesi, sahilyolunda Kadıköy istikametinde meydana geldi. Hızla ilerlediği iddia edilen Sezgin S.'nin kullandığı otomobil, önce önünde seyreden Ferhat Ç. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Kaldırıma çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi. Otomobildeki 2 kişi yaralandı.
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"BANA 'KENARDA OTUR' DEDİLER"
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki yaralı Habip K.'yi sıkıştığı yerden çıkararak, ambulansla hastaneye sevk etti. Otomobilde sıkışan Ömer S. için itfaiye ekibinin gelmesi beklendi. Ömer S., itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Otomobil sürücüsü Sezgin S. ise, kazanın ardından bir süre bulunamadı. Yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra ortaya çıkan sürücü ile polis ekipleri arasında geçen diyalog kameralara yansıdı. Sezgin S., polise sağlık ekiplerinin kendisine 'Kenarda otur' dediklerini belirtti.
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"BAŞKASINA VURMAYALIM DİYE BU TARAFA KAÇTIK"
Görgü tanıklarından biri "Bizim önümüzde gidiyordu bu araç. Sağa sola direksiyon kırarak sürekli manevra yapıyordu. Hızlı olduğu için toparlayamadı ilerideki beyaz arabaya çarptı. Kontrolü tamamen kaybetti kaldırıma vurup ters döndü burada. Aracın içinde 3 kişi vardı. Şoför kendisi çıktı araçtan." diye konuştu.
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Hafif ticari araç sürücüsü Ferhat Ç. ise, "Sol şeritte seyir halindeydim. Arkamdan ses geldi, bana arabanın vurduğunu anladım. Sağıma bakınca hızlı bir şekilde uçup takla attı, ağaca çarptı. Panikle arabayı durdurdum. Göremedim kaç kişi olduğunu. 2-3 kişi var diyorlar ama tam olarak kaç kişi var bilmiyorum. Şoförün kaçtığını söylüyorlar, bilgim yok" dedi.
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Yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra ortaya çıkan otomobil sürücüsü Sezgin S. ise, "Çarptılar bize, biz de başkasına vurmayalım diye bu tarafa vurduk. Hızlı değildim. En fazla olacağım 40-60 kilometreydi. Arkadan biri zik zak yapıyordu. Başkasına vurmayalım diye bu tarafa kaçtık" diye konuştu.