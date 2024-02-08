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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Şırnak'ta, Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında Habur Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye girmek isteyen araçlar, risk analizlerine tabi tutuldu.

SU YÜKLÜ TIR, X-RAY TARAMASINA SOKULDU DHA'da yer alan habere göre Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli görülenler, ayrıntılı olarak incelendi. Bu kapsamda ekiplerce su yüklü bir TIR, x-ray taramasına yönlendirildi.

YÜKTE ŞÜPHELİ YOĞUNLUK BELİRLENDİ Aracın üzerindeki yükte şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, ayrıntılı kontrol için arama hangarına alındı. REKLAM NUMUNE ALINDI Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı aramalar sonucunda, TIR'ın yükü içerisindeki eşyadan numuneler alındı. Numunelerin teste tabi tutulması sonucu içerisinde metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu anlaşıldı. PİYASA DEĞERİ 655 MİLYON TL Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 655 milyon lira olan 345 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatırken, şüpheliler gözaltına alındı.