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Elazığ'da fizyoterapi teknikeri kadın, çalıştığı hastane önünde eşi tarafından öldürüldü.

AA'da yer alan habere göre özel bir hastanede fizyoterapi teknikeri Burcu Demir (32) hastane önüne gelen uzman çavuş eşi M.C. ile tartıştı.

TARTIŞMADA SİLAHINI ATEŞLEDİ Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.C, eşine silahla ateş etti. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. KAÇAN KATİL ZANLISI ARANIYOR Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Demir'in cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. REKLAM

Olay yerine gelen çiftin yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekiplerince kaçan zanlının yakalanmasına çalışılıyor. 1 AY ÖNCE NİKAH KIYMIŞLARDI DHA'da yer alan habere göre de başından ve göğsünden vurulan kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli aracı ile kaçtı. Burcu Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaçan şüpheliyi de yakalamak için çalışma başlatıldı. Çiftin 1 ay önce resmi nikahlarının kıyıldığı ancak düğünlerinin yapılmadığı öğrenildi. Fotoğraflar: İHA