Pakistan'da gergin seçim: İnternet hizmetleri askıya alındı, seçim görevlilerine silahlı saldırı düzenlendi

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Pakistan'da 127 milyon seçmen, ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için bugün sandık başına gidiyor.

Seçim, ekonomik krizler, askeri müdahaleler ve Hindistan ile yaşanan çatışmaların gölgesinde ülkenin 76 yıllık tarihinde yaşadığı 12. seçim oldu. Seçim öncesinde Pakistan'ın güneybatısındaki iki siyasi büroya düzenlenen saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

SEÇİM GÖREVLİLERİNE SALDIRI Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde seçim görevlilerine yönelik silahlı saldırıda bir polis hayatını kaybetti. Yetkililer, Kot Azam'daki oy verme işleminin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Tank bölgesinin, Afganistan'a komşu Güney Veziristan ile sınırı bulunuyor. REKLAM

CEP TELEFONU VE İNTERNET HİZMETLERİ ASKIYA ALINDI Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için oy verme işleminin devam ettiği Pakistan'da cep telefonu ve mobil internet hizmetleri askıya alındı. İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, devam eden genel seçimlerde "kanun ve düzeni korumak" amacıyla ülke genelinde cep telefonu ve mobil internet hizmetlerinin geçici olarak askıya alındığı doğrulandı.

Açıklamada, son saldırılarda masumların hayatını kaybettiğine işaret edilerek, kamu düzeninin korunması ve potansiyel tehditlerle mücadele için güvenlik tedbirlerinin önemli olduğu kaydedildi. Sosyal medyada binlerce kullanıcı, cep telefonu ve internet hizmetlerinin askıya alınmasına tepki gösterdi. Pakistan'da Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri seçimi için bugün yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona erecek. Diğer yandan seçimde 44 parti yarışıyor. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.