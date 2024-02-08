Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Pakistan'da gergin seçim: İnternet hizmetleri askıya alındı, seçim görevlilerine silahlı saldırı düzenlendi

        Pakistan'da gergin seçim: İnternet hizmetleri askıya alındı, seçim görevlilerine silahlı saldırı düzenlendi

        Pakistan'da milyonlarca seçmen 76 yıllık tarihinde 12. kez bugün sandık başına gidiyor. Ülkede seçim günü gergin geçerken seçim görevlilerine yönelik silahlı saldırıda bir polis hayatını kaybetti, ülkede cep telefonu ve mobil internet hizmetleri askıya alındı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 08.02.2024 - 10:39 Güncelleme: 08.02.2024 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pakistan'da gergin seçim: İnternet kesildi, saldırı gerçekleşti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Pakistan'da 127 milyon seçmen, ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için bugün sandık başına gidiyor.

        Seçim, ekonomik krizler, askeri müdahaleler ve Hindistan ile yaşanan çatışmaların gölgesinde ülkenin 76 yıllık tarihinde yaşadığı 12. seçim oldu.

        Seçim öncesinde Pakistan'ın güneybatısındaki iki siyasi büroya düzenlenen saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetti.

        SEÇİM GÖREVLİLERİNE SALDIRI

        Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde seçim görevlilerine yönelik silahlı saldırıda bir polis hayatını kaybetti.

        Yetkililer, Kot Azam'daki oy verme işleminin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Tank bölgesinin, Afganistan'a komşu Güney Veziristan ile sınırı bulunuyor.

        REKLAM

        CEP TELEFONU VE İNTERNET HİZMETLERİ ASKIYA ALINDI

        Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için oy verme işleminin devam ettiği Pakistan'da cep telefonu ve mobil internet hizmetleri askıya alındı.

        İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, devam eden genel seçimlerde "kanun ve düzeni korumak" amacıyla ülke genelinde cep telefonu ve mobil internet hizmetlerinin geçici olarak askıya alındığı doğrulandı.

        Açıklamada, son saldırılarda masumların hayatını kaybettiğine işaret edilerek, kamu düzeninin korunması ve potansiyel tehditlerle mücadele için güvenlik tedbirlerinin önemli olduğu kaydedildi.

        Sosyal medyada binlerce kullanıcı, cep telefonu ve internet hizmetlerinin askıya alınmasına tepki gösterdi.

        Pakistan'da Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri seçimi için bugün yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona erecek. Diğer yandan seçimde 44 parti yarışıyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Pakistan
        #seçim
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Yılın ilk enflasyon raporu sunumu başladı
        Yılın ilk enflasyon raporu sunumu başladı
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        30 yıllık lösemi çalışması yok oldu
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti
        ABD'de senatörler Ukrayna paketini bloke etti
        Otomobil takla attı, sürücü ortadan kayboldu!
        Otomobil takla attı, sürücü ortadan kayboldu!
        Habur Sınır Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri: 655 milyon TL!
        Habur Sınır Kapısı'nda ele geçirildi! Piyasa değeri: 655 milyon TL!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        Santos'tan Antalya'da sürpriz!
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        'Yasak aşk' cinayetinde flaş gelişme!
        "Malzeme iyi olunca..."
        "Malzeme iyi olunca..."
        Helikopter kazasında hayatını kaybeden başkanın son sözleri!
        Helikopter kazasında hayatını kaybeden başkanın son sözleri!
        Hırsızlık için girdikleri evden çıkar çıkmaz yakalandılar!
        Hırsızlık için girdikleri evden çıkar çıkmaz yakalandılar!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık iddiası! Aylık yüzde 17 faiz! İşte yeni ayrıntılar!
        2.5 milyar TL'lik dolandırıcılık iddiası! Aylık yüzde 17 faiz! İşte yeni ayrıntılar!
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        Babasını, annesini ve kardeşini öldürdü!
        Yürek yakan kaza! 3 can kaybından biri 6 aylık bebek!
        Yürek yakan kaza! 3 can kaybından biri 6 aylık bebek!
        Polis helikopterine lazer tuttu, 91 bin lira ceza yedi
        Polis helikopterine lazer tuttu, 91 bin lira ceza yedi
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        Yarım çalışma izni işçinin hakkı
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        Arjantin'de 'Fernebahce' kuruldu!
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Hatalı gönderilen mail silinir mi?
        Satürn'ün uydusunda okyanus olabilir!
        Satürn'ün uydusunda okyanus olabilir!
        Mesai saati dışında çalışanıyla konuşana ceza gelecek
        Mesai saati dışında çalışanıyla konuşana ceza gelecek
        Rusya'dan "NATO ile savaş" değerlendirmesi
        Rusya'dan "NATO ile savaş" değerlendirmesi
        Habertürk Anasayfa