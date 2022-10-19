DEFANS KURGUSU DEĞİŞMEYECEK

Ismael, Hatayspor karşısında savunma hattında ise değişikliğe gitmeyecek. Fransız hocanın Masuaku, Tayyip Talha, Montero ve Rosier ile mücadeleleye başlamayı düşündüğü öğrenildi. Kale ise yine Ersin'e emanet...