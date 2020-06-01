Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

İdman, ısınma ve istasyon koşuları ile açma-germe çalışmasıyla başladı. Pas ve top kapma çalışmalarının ardından, taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. İdman, yarım sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla devam edecek.