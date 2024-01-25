Beşiktaş'ta gündem stoper: Lescalles'te son düzlük; Dragovic, Duarte ve Coates listede
Stoper transferi yapmak isteyen Beşiktaş, Newcastle forması giyen Jamaal Lascelles'in transferinde son düzlüğe girdi. Siyah-beyazlılar, bu bölge için Dragovic, Duarte ve Coates isimlerini de masada tutuyor
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Bu sezon savunmada istediği istikrarı bir türlü bulamayan Beşiktaş, ara transferde stoper sorununu çözmeyi hedefliyor.
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Siyah-beyazlılar, birçok isimle temaslarını sürdürürken Newcastle forması giyen Jamaal Lascelles listenin ilk sıralarında yer alıyor.
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Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcuyla yapılan görüşmelerde mutlu sona yaklaştı.
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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyla büyük ölçüde anlaşan siyah-beyazlılar, Newcastle'ın transfere izin vermesini bekliyor.
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Bonservis bedeli ödemek istemeyen siyah-beyazlılar, Lascelles'i bedelsiz olarak kadroya katmanın peşinde.
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ALEKSANDAR DRAGOVIC HALEN GÜNDEMDE
Beşiktaş, Kızılyıldız forması giyen Aleksandar Dragovic'ten de tam anlamıyla vazgeçmedi.
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Sırp futbolcu için kulübünün bonservis beklentisi olsa da sezon sonunda bitecek sözleşmesi nedeniyle Beşiktaş 1 milyon Euro'luk talebi karşılamak istemiyor.
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DUARTE DE LİSTEDE
Beşiktaş'ta Lescalles dışında stoper için farklı isimlerle de görüşmelerini sürdürüyor.
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Getafe forması giyen Domingos Duarte de Fernando Santos'un sıcak baktığı isimlerden...
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Gelmeye sıcak bakan Portekizli futbolcunun İspanyol ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Lescales'te yaşanacak gelişmelere göre Duarte için de bonservis görüşmeleri hızlanabilir.
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COATES SESLERİ
Beşiktaş'ın stoper için listesinde bulunan futbolculardan birisi de Sporting forması giyen Sebastian Coates...
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33 yaşındaki futbolcunun da sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
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Uzatma opsiyonu da bulunan Uruguaylı savunmacı için nabız yoklayan siyah-beyazlılar, yaşanacak gelişmelere göre Coates için de pazarlıkları artıracak.