Olay, önceki gün Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Eftelya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunun apartman sakinlerinin yıllardır baktığı köpek, yoldan geçen ve bir kadının kullandığı iddia edilen lüks bir otomobilin altında kaldı. Köpek yaralanırken, sürücü ise kayıplara karıştı. Otomobilin köpeğe çarptığı o anlar ise kameralara yansıdı.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine kanlar içerisinde kalan köpek, tedavi altına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar bulunan köpeğin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Apartman sakinleri köpeğe çarpıp kaçan sürücünün kullandığı otomobilin plakasını belirlerken, sürücü hakkında suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.
30 yıldır burada yaşadığını ve köpeğe baktığını ifade eden Sevgi Gülcan, “Mahallemizin köpeği oldukça yaşlıydı.17-18 yıldan beri var. Bu apartmanda oturanlar da sağ olsunlar izin veriyorlardı burada köpeğe bakıyorduk. Buradan geçen sürücülerde alışıktı. Bazen yolda otururdu. Kornaya basarlardı. Bu zamana kadar yaşattık ama düne kadar vicdansız bir tane sürücü buradan geliyor. Köpeği görmemesine imkan yok. Bayan bir sürücü. Plakası da var. Direk vurup geçiyor. Küt diye sesine koştum ben. Köpek yere serilmişti. Belediyeyi çağırdık, şuan durumu ağır. Kırıkları varmış. Burada süpürgeci arkadaşlar vardı. Onlar da gördü. Arabanın bir tarafı arkaya kalkıyor. Küt diye de ses geliyor. Zaten köpeğin ne canı var ki. Çok bağırıyordu, ağlıyordu” dedi.
Sürücünün durmadığını kaydeden Gülcan, "Benim annem hasta. Doktor çağırırsınız diyor ve basıp gidiyor. Onu da ilerde çöpçü arkadaşlar çeviriyor. Hem çarpıyor hem de vicdansızlığın kitabını yazmış. O insana ben vicdanınız var mı diye sormak da istemiyorum” şeklinde konuştu.
Köpeğin durumunun ağır olduğunu söyleyen Empati Hayvan Hakları Derneği Başkanı Barış Şengün, “Köpek şu anda klinikte. Beşiktaş Belediyesi geçici hayvan bakım evinde kontrol altında. Genel durumu iyi değil. Yaşı da var. Zaten buradaki görüntülerde de hayvanın arabanın geldiğini duymadığını görüyoruz. Ama arabanın düz zeminde gitmesi ve köpeği görmeme ihtimali yok. Niyet okuyuculuğu yapmak istemiyorum ama çok da iyi niyet algılamadım ben aslında. Röntgen çekildi. Durumu stabil. İçimiz parçalanıyor. 20 senedir bizlerle burada yaşayan bir hayvandı. Gözünün içine baktığımız da içimiz parçalanıyor” dedi.
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