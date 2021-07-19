Beşiktaş'ta golcü arayışı

Transfer gündeminde birçok oyuncu bulunan Beşiktaş, görüşmelerini sürdürüyor. Siyah beyazlılarda, santrfor takviyesi konusunda ise belirsizlik yaşanıyor.

Geçen sezonun ikinci yarısını kulüpsüz olarak geçiren Diego Costa’ya teklifini ileten yönetim, 32 yaşındaki futbolcudan haber bekliyor.

Siyah beyazlılar, Brezilya asıllı İspanyol oyuncudan olumsuz cevap gelmesi halinde diğer adaylar üzerinde yoğunlaşacak.

GÜNDEME GELEN İSİM: CHUBA AKPOM

Golcü transferinde listesini geniş tutan Beşiktaş'ta, Middlesbrough forması giyen Chuba Akpom adaylardan biri olarak göze çarpıyor.

PAOK forması giydiği dönemde de siyah beyazlıların takibinde olan 25 yaşındaki santrfor, maddi konularda anlaşılması durumda Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakıyor.

Bu arada her iki oyuncunun maliyetinin aynı seviyelerde olduğu öğrenildi.

Diego Costa’dan gelecek cevaba göre hareket planını belirleyecek olan yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın ile görüştükten sonra Akpom ile ilgili kararını verecek.