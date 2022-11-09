Beşiktaş'a kanat oyuncusu Ghezzal'den kötü haber geldi.



NTV Spor'un haberine göre Cezayirli yıldız sahalardan 4 ay uzak kalacak.



Kısa süre önce sağ ayağındaki sakatlık için Amerika’da ameliyat olan Cezayirli oyuncunun tedavisi 4 ay sürecek.



Ghezzal, tedavisinin ardından mart ayında sahalara dönebilecek.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."