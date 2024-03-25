Beşiktaş'ta Ghezzal çark etti!

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Beşiktaş'ta 11 Aralık'ta kadro dışı bırakılan 5 isimden biri olan Rachid Ghezzal, kısa süre sonra takıma dönse de sözleşmesindeki uzatma opsiyonunu kaldırmayı, yapılan görüşmelerin ardından reddetmişti.

FORMADAN UZAK KALDI, GERİ ADIM ATTI Bu sezon 20 maçta en az 45 dakika süre alması halinde Ghezzal'in sona erecek sözleşmesi aynı şekilde 1 sene daha uzayacaktı. 2.2 milyon Euro kazanan tecrübeli isim, son 2 sezonda sakatlıklardan çok çekerken eski formunu bir türlü bulamadı. Ghezzal'den faydalanmak istese bu şartlarda devam etmek istemeyen siyah-beyazlı yönetim, opsiyon konusunda teknik direktör Fernando Santos'u da bilgilendirirken formasından uzak kalmaya başlayan 31 yaşındaki futbolcudan hamle geldi. REKLAM

SÜRE ALMAK İSTİYOR Futbol takımları koordinatörü Samet Aybaba ile görüşme yapan Rachid Ghezzal ilk başta reddettiği opsiyon kaldırma teklifini bu kez kabul ettiğini bildirdi. Sezonun kalan bölümünde daha fazla süre almayı hedefleyen Ghezzal'le yine de devam edilmesi beklenmiyor. Ancak göstereceği performans hem Beşiktaş'taki kaderi hem de sözleşmesi bittikten sonra alacağı yeni teklifler için belirleyici olacak.

10 MAÇTA 45 DAKİKAYI DOLDURDU Beşiktaş'ta bu sezon 25 resmi maçta görev alan Ghezzal, bunların 10'unda sahada 45 dakika ve üzeri kalmıştı. Ghezzal, son 4 maçta da sonradan oyuna girerken Konyaspor maçında 9, İstanbulspor maçında 13, Galatasaray maçında 30 ve Gaziantep FK deplasmanında 28 dakika süre aldı. Ghezzal, Antalyaspor maçında ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyememişti.