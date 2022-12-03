"KENDİ DÖNEMİMDE YAPILABİLECEK OLAN HER ŞEYİ YAPTIM"

"İlgili kişiler 'Siz bunu üst mahkemeye götürmediniz' demesin diye bunu üst mahkemeye taşıdık. Yargının karar vermesini engelleyecek bir şey yapmadık. 'Rapor aklanmak için bir vesiledir' demedim, 'Mahkemeler aklanmak için bir vesiledir' dedim. Biz elimizden geleni yapıyoruz, camianın hakkını koruyoruz. Biz geldiğimizde 92 milyon Euro olan takım bütçesini 45 milyon Euro'ya çektik. Burada 3 yıldan beri başkalarının imzaladığı kontratlarla kaldık. Artık bu yıldan sonra bizim imzaladığımız kontratlar olacak. Geldiğimizde 3 milyon borç vardı. Benim dönemimde yapılan zararın 300 milyon TL olduğunu göreceksiniz. Kendi dönemimde yapılabilecek olan her şeyi yaptım. Ama faiz yükü belimizi büküyor. Bunu 3 milyarken söyleyecektiniz. Ama bunu Yalçın Karadeniz ağabey söylediği için adamı görevden aldılar.