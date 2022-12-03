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Beşiktaş'ta gergin divan! Ahmet Nur Çebi ve Tevfik Yamantürk arasında soğuk rüzgarlar

Beşiktaş'ta Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, başkan Ahmet Nur Çebi'yi eleştirirken Beşiktaş Başkanı'ndan bu sözlere ve eleştirilere yanıt geldi. İşte tüm detaylar...

Giriş: 03.12.2022 - 15:19 | Güncelleme: ABONE OL

  • Beşiktaş Kulübü'nde olağan divan kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıda Beşiktaş'ın borcu 6 milyar 264 milyon 803 bin TL olarak açıklandı.

  • Toplantıda soğuk rüzgarlar esti. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, başkan Ahmet Nur Çebi'yi eleştirirken sonrasında Çebi'den de bu eleştirilere yanıt geldi. İşte Yamantürk ve Çebi'nin açıklamaları:

  • Tevfik Yamantürk: "Çebi Bey ile bu çatı altında olmasak birbirimizle arkadaşlık yapmayız. Farklı dünyaların insanlarıyız. Arkadaşlık değil, komşuluk da yapmak istemeyiz. Allah korusun akraba da olmak istemeyiz."

  • "Burası babadan miras kalmadı. Konuşacağız. Aklımıza yatmayan işler var. 3 yılda 5 antrenör değişti. Kendi şirketlerimizde bu kadar sık yönetim değiştiriyor muyuz? Mümkün değil. Kendi iş yerinizde yapmadığınızı, emanet olan bir yerde nasıl uygulayabiliyorsunuz?"

  • "Başkanımız, yardımcısını bana yolluyor. Yardımcısı 'Sen başkana karşısın' diyor. Ya ben neden başkana karşı olayım? Ancak, düşündüğümü söylemekle yükümlüyüm. Borcu yönetmek, varlığı yönetmekten çok daha zor ve önemlidir. Borcu da bilgili, becerikli, alacaklıya güven verecek, iyi ahlaklı insanlar yönetir. Bir önceki başkan Fikret Orman yönetiminde 'Sizin yönetiminizde böyle insanlar var mı, bilmiyorum. Bizim oturduğumuz yerden görünmüyor' demiştim. 5 yıl geçti aradan, üzülerek aynı şeyi söylüyorum. Bizim kanattan bakınca yine bu insanlar görünmüyor"

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