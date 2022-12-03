"Başkanımız, yardımcısını bana yolluyor. Yardımcısı 'Sen başkana karşısın' diyor. Ya ben neden başkana karşı olayım? Ancak, düşündüğümü söylemekle yükümlüyüm. Borcu yönetmek, varlığı yönetmekten çok daha zor ve önemlidir. Borcu da bilgili, becerikli, alacaklıya güven verecek, iyi ahlaklı insanlar yönetir. Bir önceki başkan Fikret Orman yönetiminde 'Sizin yönetiminizde böyle insanlar var mı, bilmiyorum. Bizim oturduğumuz yerden görünmüyor' demiştim. 5 yıl geçti aradan, üzülerek aynı şeyi söylüyorum. Bizim kanattan bakınca yine bu insanlar görünmüyor"