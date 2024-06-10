Beşiktaş'ta Gabriel Paulista için geri sayım! Savic ve Hummels... - Beşiktaş Haberleri

Beşiktaş'ta Gabriel Paulista için geri sayım! Savic ve Hummels... - Beşiktaş Haberleri

REKLAM advertisement1

Teknik direktörlüğe Giovanni van Bronckhorst'u getiren Brad Friedel'ı da yönetimin futbol danışmanı olarak atayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği başladı.

İlk olarak stoper bölgesini güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, iki takviye için harekete geçti. Kaliteli ve lider özellikli isimler isteyen Beşiktaş yönetimi, Giovanni van Bronckhosrt'un da onayıyla görüşmelere başladı.

PAULISTA İMZAYA YAKIN Beşiktaş'ın ilk rotası İspanyol devi Atletico Madrid olurken bu takımda sözleşmesi biten Gabriel Paulista ile Stefan Savic için masaya oturuldu. Temsilcisi ile yapılan görüşmeler olumlu geçen 33 yaşındaki futbolcu gelmeye yeşil ışık yaktı. Beşiktaş yönetiminin Paulista'yı kısa süre içinde İstanbul'a getirerek resmi imzayı attırması bekleniyor. REKLAM

SAVIC YÜKSEKTEN UÇTU Atletico Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Stefan Savic için ise Beşiktaş'ın ilk girişimi olumsuz sonuçlandı. 33 yaşındaki futbolcunun yüksek maaş beklentisi görüşmeleri tıkarken yapılan iki görüşmede de indirim gelmedi. Beşiktaş, Savic transferini beklemeye alırken gözler de Almanya'ya çevrildi.

ROTA ŞİMDİ HUMMELS Beşiktaş yönetimin stoperdeki bir diğer adayı ise Dortmund'dan ayrılacak olan Mats Hummels. Siyah-beyazlılar tecrübeli yıldızın durumun yakından takip ediyor. ABD ve Arap Yarımadası'ndan da ciddi talipleri olan 35 yaşındaki futbolcunun önceliği Avrupa'da kalmak. Beşiktaş, Alman futbolcu için temaslarını sıklaştıracak.