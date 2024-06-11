Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'da işlem tamam!
Siyah-beyazlılar bir süredir görüşmelerde bulunduğu Beşiktaş, Gabriel Paulista ile her konuda anlaşmaya vardı.
Giriş: 11.06.2024 - 15:26 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:42
Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'u göreve getirdikten sonra transfer harekatına başladı.
İlk transferini stoper hattına gerçekleştirmek isteyen siyah-beyazlılar, bir süredir görüşmelerde bulunduğu Gabriel Paulista ile her konuda anlaşmaya vardı.
33 yaşındaki stoperin kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
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