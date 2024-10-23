Beşiktaş'ta Ersin Umudu!

Beşiktaş'ta Mert Günok'un Konyaspor karşılaşmasında sakatlanmasının ardından gözler Lyon maçında kalede kimin olacağına çevrildi.

Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu da Gaziantep FK maçı öncesinde sakatlanırken milli arayı tedaviyle geçirdi.

İyileşme sürecinde olan Ersin, Lyon maçında forma giymesi zor gözükse de dünden itibaren idmanlarda kendisini denemeye başladı.

Bugünkü idmana da çıkan Ersin'in durumu teknik heyet tarafından yakından takip edilirken Fransa kafilesine de dahil edilmesi bekleniyor.