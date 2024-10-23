Beşiktaş'ta Ersin Umudu
Beşiktaş'ta Mert Günok'un sakatlanmasının ardından gözler Lyon maçında kalede kimin olacağına çevrildi. İyileşme sürecinde olan Ersin Destanoğlu'nun durumu yakından takip edilirken son kararın maç saatinde verileceği öğrenildi
Beşiktaş'ta Mert Günok'un Konyaspor karşılaşmasında sakatlanmasının ardından gözler Lyon maçında kalede kimin olacağına çevrildi.
Siyah-beyazlılarda Ersin Destanoğlu da Gaziantep FK maçı öncesinde sakatlanırken milli arayı tedaviyle geçirdi.
İyileşme sürecinde olan Ersin, Lyon maçında forma giymesi zor gözükse de dünden itibaren idmanlarda kendisini denemeye başladı.
Bugünkü idmana da çıkan Ersin'in durumu teknik heyet tarafından yakından takip edilirken Fransa kafilesine de dahil edilmesi bekleniyor.
Zorlu süreçte fedakarlık yapmak isteyen Ersin'le ilgili son karar maç saatine kadar durumu gözlemlerek verilecek.
Ersin Destanoğlu'nun oynamasının derbi için de risk oluşturması halinde ise kale genç eldiven Göktuğ Baytekin'in olacak.