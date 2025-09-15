Beşiktaş'ta El Bilal Toure göz dolduruyor!
Beşiktaş'ın Atalanta'dan kiraladığı El Bilal Toure, Tüpraş Stadyumu'ndaki ilk maçında beğenileri topladı. Toure, Siyah-Beyazlı formayla ikk golünü attı ve teknik heyeti de sevinirdi
Beşiktaş'ın Atalanta'dan satın alma opisyonu ile kiraladığı El Bilal Toure, Tüpraş Stadyumu'ndaki ilk maçında göz doldurdu. Alanyaspor maçında sonradan oyuna girdiğinde etkili bir performans sergileyen Fildişili futbolcu, Başakşehir maçına ise 11'de başladı.
Sol kanatta görev alan Toure, rakibin o bölgesini maç boyu zorlarken 74. dakikada Vaclav Cerny'nin şık pasıyla ceza sahası içinde topla buluşarak plaseyle topu ağlarla buluşturdu.
İlk golünü atan ve skora dengeyi getiren Toure, 82. dakikada Abraham'ın çıkması ile ise santrfor bölgesine geçti. Sergen Yalçın'ın milli arada özel olarak ilgilendiği isimlerden olan Toure'nin performansı teknik heyeti de sevindirdi.
Diğer yandan İtalyan basınından da 23 yaşındaki futbolcu için dikkat çeken bir haber geldi. İtalyan basınından Il Giorno'da yer alan haberde, Beşiktaş'ın Atalanta'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı El Bilal'in satın alma opsiyonu belli oldu.
Habere göre Fildişi Sahilli oyuncunun opsiyon bedelinin 17-18 milyon Euro civarında olduğu ifade edildi. Haberde ayrıca taraflar arasında belirli şartların gerçekleşmesi halinde bu opsiyonun zorunlu hale geleceği de vurgulandı.
Atalanta, El Bilal Toure'yi 2023 yılında Almeria'dan 30 milyon Euro bonservisle transfer etmişti.
