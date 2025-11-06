Beşiktaş'ta deplasman karnesi korkutuyor!
Beşiktaş, bu sezon deplasmanda 6 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Siyah-beyazlılar, Antalyaspor karşısında milli ara öncesi kötü gidişi durdurmayı hedefliyor.
Beşiktaş, bu sezon deplasmanda beklentilerin altında kalırken Antalyaspor karşısında kötü gidişi durdurmak istiyor.
Siyah-beyazlılar dış sahada bu sezon oynadığı 6 maçın sadece 2'sini kazanırken 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.
Alanyaspor ve Göztepe'ye kaybeden Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa deplasmanlarından ise beraberlikle döndü.
Siyah-beyazlılar sadece erteleme maçlarında Kayserispor ve Konyaspor'u yendi.
Beşiktaş deplasman maçlarında 10 puan kaybederken Antalyaspor mücadelesi milli ara öncesinde kritik önem taşıyor.