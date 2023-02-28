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Beşiktaş'ta deja vu! Üst üste 2. sezonda hayal kırıklığı

Beşiktaş, Süper Lig'de erteleme maçında Antalyaspor ile golsüz berabere kalırken 23. haftada liderle fark 14 puan oldu. Siyah-beyazlılar, geçen sezon aynı haftada zirvenin 18 puan gerisinde kalırken üst üste 2. sezonda da şampiyonluk hedefinin uzağında kaldı

Giriş: 28.02.2023 - 10:22 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'ta deja vu! Üst üste 2. sezonda hayal kırıklığı

Önce bombalı saldırı sonra da deprem felaketi nedeniyle ertelenen maçta Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Beşiktaş, şampiyonluk yarışında 14 puan geride kaldı.

Siyah-beyazlılar, Valerien Ismael'in ardından göreve gelen Şenol Güneş'le çıkış yakalasa da üst üste 5 galibiyetin ardından son 3 maçta hayal kırıklığı yaşadı. Karagümrük ile deplasmanda berabere kalan Kartal, ardından Sivasspor'a mağlup olurken son maçta da Antalyaspor'a takıldı. Beşiktaş bu sonuçla lider Galatasaray'ın 14, 2. sıradaki Fenerbahçe'nin ise 8 puan gerisinde kaldı.

KUPA YOK, AVRUPA BİLETİ SAVAŞI

Beşiktaş, Türkiye Kupası'na son 16 turunda Ankaragücü'ne penaltılarla kaybederek elenirken elde tek gerçekçi hedef olarak Avrupa kaldı. Süper Lig'de şampiyon Şampiyonlar Ligi ön elemesine giderken 2. ve 3. sıradaki ekipler Konferans Ligi'nin yolunu tutacak. 40 puanlı Beşiktaş, averajla 3. sırada bulunurken aynı puandaki Başakşehir 4., 39 puanlı Adana Demir 5., 38 puanlı Trabzonspor ise 6. sırada yer alıyor.

ÜST ÜSTE 2. SEZONDA ERKEN VEDA

Beşiktaş 23 hafta itibarıyla liderin 14 puan gerisinde kalırken geçen sezon da benzer bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, geçen sezon aynı haftada lider Trabzonspor'un 18 puan gerisine düşmüştü. Beşiktaş'ta 15. haftada Sergen Yalçın ile yollar ayrılırken göreve Önder Karaveli gelmiş, onun ardından ise son 8 haftada Valerien Ismael ile anlaşılırken Kartal sezonu 6. tamamlamıştı. Beşiktaş, Türkiye Kupası'na da çeyrek finalde veda etmişti.

YENİLER BEKLENİYOR

Beşiktaş, erteleme maçı statüsü nedeniyle Antalyaspor maçında yeni transferlere şans verememişti. Teknik direktör Şenol Güneş'in bu hafta oynanacak Ankaragücü maçıyla kadroda önemli değişikliklere gitmesi bekleniyor.

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