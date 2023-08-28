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Beşiktaş'ta yeni sezon için kadro planlama çalışmaları devam ederken iç transferde Cenk Tosun ve Salih Uçan konusu belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş yönetimi, iki oyuncunun menajerleri ile bir araya gelirken yine anlaşma çıkmadı.

İki yıldız Beşiktaş'tan şu anda 350 bin Euro civarında ücret alırken 1 milyon Euro talep etti.

Beşiktaş'ın iki isme teklifi ise 600 bin Euro olurken görüşmelerin tıkandığı öğrenildi.

DEVRE ARASINDA YURT DIŞI İHTİMALİ! REKLAM Sözleşmesinde son sezonda bulunan iki oyuncu, devre arasında farklı takımlarla anlaşma hakkına sahip olacak. Hem Cenk'in hem de Salih'in yurt dışından da talipleri olduğu bildirildi.

Hatırlanacağı üzere Cenk Tosun, geçen sezonun devre arasında ABD MLS ekiplerinden Chicago Fire'dan teklif almış ancak Beşiktaş'ta otomatik uzayan kontratının ardından reddetmişti. Daha önce İtalya'da forma giyen Salih Uçan'a da buradan tekliflerin olduğu bildirildi.