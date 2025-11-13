Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Svensson ve Jurasek...

Beşiktaş'ta ara transfer dönemine yönelik çalışmalar başlarken yolların ayrılacağı ilk isimler belli oldu.

Ocak ayındaki transfer döneminde orta saha ve stopere hamle yapmayı düşünen siyah-beyazlılar, 12 kişilik yabancı kontenjanında yer açmak zorunda.

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalara başlarken ayrılık için ilk etapta iki isim öne çıkıyor.

SVENSSON BU KEZ KESİN YOLCU!

Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde de göndermek istese de takımda kalan Jonas Svensson ile bu kez yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Norveçli futbolcu, yaz transfer döneminde gelen tekliflere kapıyı kapatsa da menajerine ayrılık talebi tekrar iletildi.