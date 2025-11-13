Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        28
        Trabzonspor
        TS
        25
        Samsunspor
        SAMS
        23
        Göztepe
        GÖZ
        22
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Kocaelispor
        KOC
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        7
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Svensson ve Jurasek... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta ayrılık kararı! Svensson ve Jurasek...

        Süper Lig'de zirve yarışından uzaklaşan Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar başladı. Kadrosuna birkaç takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılarda ilk olarak bekleneni veremeyen Svensson ve Jurasek ile yolların ayrılması planlanıyor.

        Giriş: 13.11.2025 - 13:43 Güncelleme: 13.11.2025 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş'ta ayrılık kararı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş'ta ara transfer dönemine yönelik çalışmalar başlarken yolların ayrılacağı ilk isimler belli oldu.

        Ocak ayındaki transfer döneminde orta saha ve stopere hamle yapmayı düşünen siyah-beyazlılar, 12 kişilik yabancı kontenjanında yer açmak zorunda.

        Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda çalışmalara başlarken ayrılık için ilk etapta iki isim öne çıkıyor.

        SVENSSON BU KEZ KESİN YOLCU!

        Siyah-beyazlıların yaz transfer döneminde de göndermek istese de takımda kalan Jonas Svensson ile bu kez yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

        Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Norveçli futbolcu, yaz transfer döneminde gelen tekliflere kapıyı kapatsa da menajerine ayrılık talebi tekrar iletildi.

        REKLAM

        JURASEK DE GÖNDERİLECEK

        Svensson'un yanı sıra gönderilmesi planlanan diğer isim ise David Jurasek...

        Benfica'dan sezon başında kiralanan Çek futbolcu, performansıyla Sergen Yalçın'ın gözüne giremedi.

        Ocakta geri gönderilmesi planlanan 25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ta Süper Lig'de 8, Avrupa elemelerinde ise 6 maçta görev aldı.

        Son haftalarda formasını Rıdvan Yılmaz'a kaptıran Jurasek, son 3 maçta kulübeye mahkum kaldı.

        Beşiktaş sol bek için de arayışlara başlamış durumda...

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        Son şehidin naaşına ulaşıldı
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        C-130 Hercules uçaklarının sicili
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Korkunç olay kamerada! Market çalışanlarına feci darp!
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Arkadaşını kalbinden bıçakladı! Kurye cinayetinde ifade ortaya çıktı!
        Arkadaşını kalbinden bıçakladı! Kurye cinayetinde ifade ortaya çıktı!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        İklim değişikliği ölümcül sıcak dalgalarının etkilerini ağırlaştırıyor
        "Para istemedi"
        "Para istemedi"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        Kapı arkasından cinayet!
        Kapı arkasından cinayet!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Habertürk Anasayfa