Beşiktaş'ta Amir Hadziahmetovic gelişmesi
Süper Lig'de Fenerbahçe ile 27 Nisan Cumartesi günü karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına sabah yapılan idmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe’nin yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Öte yandan sakatlığı sebebiyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Amir Hadziahmetovic, antremanda yer aldı. Devre arasında lisansı dondurulan futbolcu, ısınmanın çalışmalarının ardından takımdan ayrı düz koşu gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayarak tesislerde kampa girecek.