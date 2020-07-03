Süper Lig'de üst üste aldığı 2 galibiyetle ilk 3 için umutlanan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'la başlayan değişim, genç oyuncuların aldığı sürelere de yansıdı. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; Sergen Yalçın, Kartal'ın son 5 hocası arasında altyapıdan çıkan genç oyunculara Süper Lig maçlarında en fazla şans veren isim oldu.
2 GENCİ 11'E MONTE ETTİ
47 yaşındaki çalıştırıcı, 10 maça çıktığı Beşiktaş'ta altyapıdan Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya ve Kartal Yılmaz'a ligde görev verdi. Karius'un ayrılığının ardından kadroda Utku Yuvakıran da olmasına rağmen formayı 19 yaşındaki Ersin'e veren Yalçın, Caner Erkin'in yerine de Rıdvan Yılmaz'ı son 3 maçta ilk 11'de başlattı. Lig maçları dikkate alındığında Yalçın dönemi, Beşiktaş'ın altyapıdan en fazla oyuncu kullandığı dönem olarak dikkat çekti.
AVCI LİGDE FORMA VERMEDİ
Yalçın'dan önce Beşiktaş'ın başında olan teknik direktör Abdullah Avcı, bu sezon ligde hiç şans vermediği gençleri Türkiye Kupası ve havlu atılan Avrupa Ligi'nde oynattı.
GÜNEŞ, FATİH VE RIDVAN'I DENEDİ
Kartal'ın 4 yıl boyunca hocalığını yapan Şenol Güneş de sadece Fatih Aksoy ve Rıdvan Yılmaz'a Süper Lig'de çok kısa görev verirken gençleri genelde Türkiye Kupası'nda denedi.
BİLİÇ İLK SENESİNDE...
Güneş'ten önce Beşiktaş'ı 2 sezon çalıştıran Slaven Biliç ise ilk yılında Muhammed Demirci'yi 9 lig maçında sonradan oyuna alırken ertesi sezonda ise ligde altyapıdan kimseyi kullanmadı.
AYBABA 3 GENCİ GÖREVLENDİRDİ
Beşiktaş'ta "Feda" döneminin hocası olan Samet Aybaba ise Yalçın'ın ardından altyapıdan gençlere en fazla şans veren isim oldu. Aybaba, ligde Hasan Türk, Muhammed Demirci ve Kadir Ari'ye zaman zaman formayı verirken sadece Hasan Türk'e bir kez olmak üzere ilk 11'de görevlendirdi.
İŞTE O TABLO (Sadece Süper Lig maçları dikkate alınmıştır)
SERGEN YALÇIN (10 maç)
2019-2020
Ersin Destanoğlu (19) : 3 maç, 270 dk. (3 kez ilk 11)
Rıdvan Yılmaz (19): 3 maç, 258 dk. (3 kez ilk 11)
Erdoğan Kaya (18): 1 maç, 23 dk.
Kartal Yılmaz (19): 3 maç, 24 dk.
ABDULLAH AVCI (18 maç)
-
ŞENOL GÜNEŞ (136 maç)
2018-2019
Rıdvan Yılmaz (18): 1 maç, 3 dk.
2017-2018
Fatih Aksoy (20): 3 maç, 35 dk.
2016-2017
-
2015-2016
-
SLAVEN BİLİÇ (68 maç)
2014-2015
-
2013-2014
Muhammed Demirci (18): 9 maç, 166 dk.
SAMET AYBABA (34 maç)
2012-2013
Hasan Türk (19): 8 maç, 122 dk. (1 kez ilk 11)
Muhammed Demirci (17): 4 maç, 22 dk.
Kadir Ari (18): 1 maç, 4 dk.
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