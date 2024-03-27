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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain bireysel çalışmalara başladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain bireysel çalışmalara başladı

        Beşiktaş, Süper Lig'in 31'inci haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ederken, uzun süreli sakatlığını atlatan Alex Oxlade-Chamberlain de bireysel çalışmalara başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 18:35 Güncelleme: 27.03.2024 - 18:36
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        Beşiktaş, Süper Lig'in 31'inci haftasında Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

        Teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

        Öte yandan bir süredir sakatlığı bulunan Alex Oxlade-Chamberlain bireysel çalışmalara başladı.

        Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 16.00'da Nevzat Demir Tesisleri'nde Fatih Karagümrük ile hazırlık maçı yapacak.

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