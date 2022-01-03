5 Ocak'ta Süper Kupa finalinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, Antalyaspor maçı kamp kadrosundan çıkarıldı!

"FUTBOLCULARIMIZIN İLERİ TETKİK VE TAKİP SÜREÇLERİ DEVAM EDECEKTİR"

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın Turkcell Süper Kupa finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile 5 Ocak Çarşamba günü Katar’ın Doha kentinde bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu’nda oynayacağı maç öncesi yapılan değerlendirmelerde, üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları gösteren futbolcularımız; Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı, kamp kadrosundan çıkarılmıştır. Futbolcularımızın ileri tetkik ve takip süreçleri devam etmektedir."