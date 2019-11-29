29 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda bu sezon çıktığı 4 maçı da kaybeden ve tur şansını yitiren Beşiktaş, 5. maçında Slovan Bratislava'yı evinde 2-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre bu sezon ilk kez geriye düştüğü bir maçı çeviren siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde sıfır çekme tehlikesini de geride bırakırken son 15 dakikadaki efor istatistiklere de yansıdı.
15 DAKİKADA ÇÖZÜLDÜ
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın sahaya sürdüğü rotasyonlu kadro, ilk yarıda etkili olamazken devreye 1-0 geride girdi. İkinci yarının hemen başında Adem Ljajic ve Kevin N'Koudou'yu kurtarıcı olarak sahaya süren Avcı, değişikliklerin meyvesini de aldı. Oyunun kontrolünü eline alan Kartal, N'Koudou'nun ortasında Enzo Roco'nun kafa vuruşuyla eşitliği yakalarken bu gol galibiyeti getiren baskının da ateşleyicisi oldu. 75. dakikaya kadar rakip kaleye 11 şut çeken ve sadece 3 isabet bulup birinde direğe takılan siyah-beyazlılar, son bölümde ise 8 şutta 4 isabet sağladı ve golleri buldu. Beşiktaşlı futbolcular, 75 dakikada 9 kilit pas atarken son çeyrekte bu rakam 7 oldu. Yine 74 dakikada 23 orta açan Beşiktaş, son 15'te ise rakip ceza alanına 10 orta sığdırdı.
SIFIR ÇEKME KORKUSU BİTTİ
Beşiktaş, Slovan Bratislava galibiyetiyle taraftarının da gönlüne su serpti. İlk 4 maçında mağlup olan, Slovak ekibi karşısında da geriye düşen siyah-beyazlılar, son haftadaki Wolves maçına sıfır puanla çıkma endişesini yaşattı. Ancak son dakikada gelen galibiyet Kartal'ın böyle bir hezimet yaşamasının önüne geçerken bu efor alkış aldı.
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