AHMET ÇAKAR: Türk futbolunun katili Türk hakemleri' diye bir laf var. Yalan da değil! Aboubakar'dan yoksun Beşiktaş, Sivasspor'u hakem ve VAR hakemlerinin yardımıyla yenmiştir. İlk gol maçı belirleyen unsur oldu. Top taç çizgisinin yanından sahayı terk etmişken oyun devam etti ve Beşiktaş'ın golü geldi. VAR karışır mı, tabii ki karışır.
Bir atak başlangıcında top dışarıdan gelmişse VAR protokolüne göre karışabilir. Yapılması gereken şuydu, golün iptali... Bu olduktan sonra zaten sinirler bozuldu, devre arasına giderken de Hakan Arslan oyundan atılınca zaten maç orada bitti.
Sözümüz yayıncı kuruluş beINSports'a... Arkadaşlar çizgileri dikine gören kameraları yerleştirmek bu kadar mı zor? İşte dün gece çıkan bir topla gelen Beşiktaş'ın golü ligin hem yukarısını hem de aşağısını çok etkiledi.
SERDAR ALİ ÇELİKLER: Mensah'ın 3'e 2 getirdiği pozisyonda yanlış koşular dolayısıyla 2. gol gelmeyince devre 1-0 bitti. Devre arasında Hakan Aslan atılınca aslında maç da bitti. Uzun süre etkisiz-motivasyonsuz iki takım seyrettik.
Ersin Destanoğlu'nun gereksiz heyecan yarattığı ve Wellington'un son anda engellediği pozisyon Sivas açısından tek ataktı. Larin ve Oğuzhan Samassa'nın hatalarından farkı açan isimler oldu. Bu Samassa, Erzurumlu Farnolle ile birlikte neden alındığını anlayamadığım iki kaleciden biri.
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