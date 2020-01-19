19 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.
BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR
STAT: Vodafone Park
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 19.00
YAYIN: beIN Sports 1
BEŞİKTAŞ: Karius, Rebocho, Vida, Roco, Gökhan, N'Koudou, Elneny, Atiba, Caner, Ljajic, Burak
YEDEKLER: Utku, Douglas, Umut, Güven, Oğuzhan, Boyd, Necip, Rıdvan, Diaby
TEKNİKDİREKTÖR: Abdullah Avcı
SİVASSPOR: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Ziya, Erdoğan, Emre, Yatabare
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
Sezonun ilk maçında Sivas deplasmanından 3-0 mağlubiyetle dönen teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, ilk yarıyı 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi sonrası topladığı 30 puanla 5. sırada bitirdi. Teknik direktörlüğünü Rıza Çalımbay'ın yaptığı Sivasspor ise 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucu topladığı 37 puanla ilk devreyi lider kapattı.
3 EKSİK VAR
Süper Lig'de iki maçlık mağlubiyetin ardından Gençlerbirliği'ni yenerek devre arasına giren siyah-beyazlılarda Victor Ruiz sarı kart cezası nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ayrıca sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens de Sivasspor maçının kadrosunda bulunmuyor.
SARI KART CEZA SINIRINDA 5 OYUNCU
Beşiktaş'ta Demir Grup Sivasspor maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Umut Nayir, Gökhan Gönül, Necip Uysal ve Muhammed Elneny, sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Göztepe ile deplasmanda oynanacak mücadelede görev yapamayacak.
LİGDE 5 MAÇTIR GOL YİYOR
Beşiktaş, ligde oynadığı son 5 maçta kalesini gole kapatamadı. Siyah-beyazlı ekip söz konusu 5 karşılaşmada Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği karşısında kalesinde toplam 9 gol gördü.
28. RANDEVU
İki takım arasında geride kalan 27 lig maçında Beşiktaş 13, Sivasspor 9 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın 37 golüne, Sivasspor 31 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Sivas'ta yapılan maçı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
BEŞİKTAŞ'IN EVİNDEKİ MAÇLAR
Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından eşitlik bulunuyor. Beşiktaş, 12'si İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 13 lig maçında Sivasspor'u 5 kez yenerken, aynı sayıda karşılaşmadan mağlup ayrıldı. İki takım arasında 3 müsabaka da berabere bitti. Siyah-beyazlı ekip, ev sahipliğindeki maçlarda 21 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü. Geçen sezon İstanbul'daki maçı konuk takım 2-1 kazandı.
GOLSÜZ MAÇ YOK
Taraflar arasındaki 27 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. Geride kalan maçlarda Beşiktaş 6, Sivasspor 5 kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.
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