Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup ederek moral depolayan Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor. Bu maç öncesinde siyah-beyazlıların 7, Sivasspor'un ise 2 puanı bulunuyor.
SAAT: 21.45
HAKEM: Volkan Bayarslan
VAR HAKEMİ: Serkan Tokat
STAT: Vodafone Park
YAYIN: beIN SPORTS 1
BEŞİKTAŞ: Ersin, Masuaku, Saiss, Necip, Rosier, Dele Alli, Gedson, Salih, Nkoudou, Weghorst, Muleka
TEKNİK DİREKTÖR: Valerien Ismael
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Goutas, Erdoğan, Ulvestad, Charisis, Keita, Gradel, Yatabare, Leke
TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay
Geçen sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ta göreve başlayan Valerien Ismael, siyah-beyazlı takımın başında 5. galibiyetini Fatih Karagümrük karşısında elde etmişti.
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Geçtiğimiz sezon görev aldığı 8 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik ve bir yenilgi alan Ismael, Yukatel Kayserispor ve Fatih Karagümrük maçlarını kazanarak galibiyet sayısını 5'e yükseltmişti.
NKOUDOU DURDURULAMIYOR
Sezon başında takımdan ayrılması gündeme gelen Georges-Kevin Nkoudou üçüncü haftada ikinci golünü atmıştı.
Geçen hafta Corendon Alanyaspor deplasmanında Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü kaydeden siyah-beyazlı oyuncu, Fatih Karagümrük maçını da boş geçmemişti.
Salih Uçan'ın pası sonrası 34. dakikada yakaladığı pozisyonu gole çeviren Nkoudou, siyah-beyazlıların galibiyetinde kritik rol oynayan isimler arasında yer almıştı.
33. RANDEVU
Beşiktaş ile Sivasspor, bu maçla birlikte 33. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 32 mücadelede Sivasspor’un 10, Beşiktaş’ın 16 galibiyeti bulunuyor. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmalarda taraftarlar 82 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 36 kez havalandırırken, kalesinde ise 46 gol gördü. İki takım arasında en son oynanan geçen sezonun ikinci yarısındaki maç 3-2 siyah-beyazlıların üstünlüğü ile sona ermişti.
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