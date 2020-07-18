DHA

Beşiktaş, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun son derbisinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yarın akşam saat 21.00'de başlayacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek.

BURAK YILMAZ'IN İYİLEŞMESİ SERGEN YALÇIN'I SEVİNDİRDİ

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın iyileşerek takım antrenmanlarına katılması teknik direktör Sergen Yalçın'ı oldukça sevindiren bir gelişme oldu.

Golcü oyuncunun dönüşüyle rahatlayan Yalçın, kadroyu da hemen hemen şekillendirmiş durumda.

Siyah beyazlılarda Victor Ruiz, Covid-19 öncesinde 4 aydan fazla maaş alamadığını ve ayrıca yönetimin maçların oynanmadığı döneme ait maaşları da ödemeyeceğini söylediği gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Teknik direktör Sergen Yalçın, Victor Ruiz'in 2 maç kala ani gidişiyle savunmada Vida'nın yanına Enzo Roco'yu monte edecek. Savunmanın diğer oyuncuları sağ bekte Gökhan Gönül, sol bekte de Caner Erkin olacak.

Orta sahada her zaman olduğu gibi Elneny ve Atiba görev yaparken, hücum hattında cezalı olan N'Koudou'nun yerine Boyd'un oynaması tahmin ediliyor. Sağ açıkta ise Lens ve 10 numara pozisyonunda da Boateng'in görev yapması bekleniyor.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe karşısındaki tahmini onbiri; Ersin-Gökhan Gönül-Vida-Roco-Caner-Elneny-Atiba-Lens-Boateng-Boyd ve Burak Yılmaz şeklinde.

N'KOUDOU, UMUT VE LJAJİC YOK

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısına 3 futbolcusundan yoksun çıkacak. BTC Turk Yeni Malatyaspor maçında 4'üncü sarı kartı görerek cezalı duruma düşen N'Koudou yarın akşam kadroda yer alamayacak.

24 Haziran'da yapılan Covid-19 testinde sonuçları pozitif çıkan ve karantina süreçlerini tamamlayan Ljajic ve Umut Nayır da yeni testleri negatif çıkmasına rağmen son iki maçta takıma katılamayacak. Bunun sebebiyse TFF protokolü gereği 5'er günde yapılması gereken 2 testin daha olması ve süre olarak son iki maça yetişemeyecek olmaları.

SARI KART SINIRINDA DÖRT FUTBOLCU

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Lens, Caner, Vida ve Elneny yarın akşamki maça 3 sarı kart ile ceza sınırında çıkacak. Bu futbolcular Fenerbahçe karşısında sarı kart görmeleri halinde ligin son maçı olan Gençlerbirliği deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

FENERBAHÇE SON HAFTAYA UMUTLA GİRMEK İSTİYOR

2019-20 sezonunun son derbi maçında Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, siyah-beyazlı ekibi mağlup edip Avrupa yolunda son haftaya umutla girmek istiyor. Beşiktaş ile daha önce 351 kez karşı karşıya gelen sarı-lacivertli ekip, 133 galibiyet alırken 125 mücadeleden mağlup ayrıldı. 93 müsabakada ise yenişen olmadı.

9 MAÇTA 1 GALİBİYET

Fenerbahçe, Beşiktaş ile Süper Lig'de oynadığı son 9 müsabakada 1 kez galip gelebildi. Sarı-lacivertli ekip, 2014-15 sezonunda Beşiktaş karşısında 2-0'lık galibiyet alırken, 4 maçta mağlup, 4 maçta ise beraberlik yaşadı. Söz konusu karşılaşmalarda ise Beşiktaş 7, Fenerbahçe ise 6 kırmızı kart gördü.

GÖZLER MURİÇ'E ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Vedat Muriç, Beşiktaş'a karşı forma giydiği son 4 Süper Lig maçının 3'ünde gol kaydetti. Hafta boyunca yapılan idmanlarda hırsı dikkatleri çeken Muriç, yarın oynanacak mücadelede rakip takım filelerini havalandırmak istiyor.

FALETTE TAKIMDAKİ YERİNİ ALACAK

Fenerbahçe'nin Gineli futbolcusu Simon Falette, Beşiktaş maçında forma giyecek.

Sarı-lacivertli ekibin geçtiğimiz hafta Demir Grup Sivasspor ile oynadığı mücadelede sakatlık yaşayan ve karşılaşmaya devam edemeyen Falette, Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakmayacak. Sivasspor karşılaşmasının ardından yapılan tetkiklerinde kalça eklemi etrafında ödem oluştuğu tespit edilen defans oyuncusu, sarı-lacivertli ekibin idmanlarında yer aldı. Sakatlığı tam olarak geçmese de derbi mücadelede ''Ağrım olsa da sahada yer alacağım'' diyen Falette'in ilk 11'de görev alması bekleniyor.

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 3 futbolcu sakatlık sebebiyle forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte Mehmet Ekici, Mevlüt Erdinç ve Tolgay Arslan, Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak. Öte yandan sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncu bulunmazken Serdar Aziz, Gustavo, Tolga Ciğerci, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç ve Jailson sarı kart sınırında yer alıyor. Bu oyuncular derbi maçta sarı kart görmeleri halinde sonraki hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar'ın Beşiktaş derbisine şu 11'le çıkması bekleniyor: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Ozan, Deniz, Ferdi, Muriç.