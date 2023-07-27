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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Beşiktaş sezonu Dolmabahçe'de açtı - Futbol Haberleri

        Beşiktaş sezonu Dolmabahçe'de açtı

        UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Arnavutluk temsilcisi Tirana'yı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal'in yokluğunda Onur Bulut'a 11'de şans verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 21:26
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        • 1

          Sezonun ilk resmi maçında kaleyi Mert Günok'a teslim eden Güneş, savunma dörtlüsünde Valentin Rosier, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku'yu görevlendirdi.

        • 2

          Orta sahanın merkezinde Salih Uçan, Gedson Fernandes ve Amir Hadziahmetovic'e forma veren Güneş, hücum hattını ise Onur Bulut, Jackson Muleka ve Vincent Aboubakar'dan kurdu.

        • 3

          YENİLER KULÜBEDE

          Beşiktaş'ın bu sezon transfer ettiği Emrecan Bulut ve Jean Onana karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

        • 4

          Siyah-beyazlı takımdaki kariyerlerine kulübede başlayan iki oyuncu, Güneş'in görev vermesi halinde siyah-beyazlı formayla ilk kez taraftarlarının karşısında görev yapmış olacak.

        • 5

          YÖNETİME TEPKİ SÜRÜYOR

          Beşiktaş taraftarının geçen sezondan itibaren devam eden yönetim protestosu Tirana karşısında da devam etti.

        • 6

          Siyah-beyazlı futbolseverler, ısınma öncesinde "Yönetim istifa" şeklinde tezahüratlar yaparken, tezahüratların bastırılması için yüksek sesli müzik yayınının yapılması dikkati çekti.

        • 7

          Tirana taraftarları, Dolmabahçe'deki karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmadı.

        • 8

          Arnavut futbolseverler, kendilerine ayrılan bölümün üçte birlik kısmını doldururken, başlama vuruşu öncesi takımlarını tribüne çağırarak destek verdi.

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