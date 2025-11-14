Beşiktaş, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'u konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına günün ikinci antrenmanıyla devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.
Beşiktaş Futbol Takımı, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.