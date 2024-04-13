Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        84
        Fenerbahçe
        FB
        82
        Trabzonspor
        TS
        52
        Beşiktaş
        BJK
        47
        Kasımpaşa
        KSM
        46
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        45
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        44
        Rams Başakşehir
        İBFK
        43
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        42
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        42
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        37
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        30
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Beşiktaş- Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Beşiktaş- Samsunspor muhtemel 11 - Futbol Haberleri

        Beşiktaş- Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Trenyol Süper Lig'de 32. hafta maçında Beşiktaş evinde Samsunspor'u ağırlıyor. Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen siyah- beyazlılar, takımdaki kötü gidişata son verip üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş- Samsunspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.04.2024 - 14:39 Güncelleme: 13.04.2024 - 14:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trendyol Süper Lig 32. hafta karşılaşmasında Beşiktaş- Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor ile Avrupa mücadelesinde üçüncülük için yarışan siyah- beyazlılar, rakibinin Sivasspor'a 1-0 kaybetmesiyle birlikte puan farkını kapatmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Beşiktaş- Samsunspor maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        • 2

          BEŞİKTAŞ- SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

          Beşiktaş- Samsunspor maçı 13 Nisan Cumartesi (bugün) saat 19.00'da başlayacak.

          Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

          Mücadelenin muhtemel 11'leri belli oldu.

        • 3

          BEŞİKTAŞ- SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11

          Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Zaynutdinov, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih, Aboubakar

          Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, R. van drongelen, Soner, Tait, Bennasser, Holse, Ntcham, Fofana, Mouandilmadji

        • 4

          BEŞİKTAŞ SON DURUM

          Fernando Santos yönetiminde ligde oynadığı son 4 maçı kazanamayan Beşiktaş'ta hedef mutlak galibiyet. Siyah- beyazlılar ligde 31 karşılaşmada 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak dördüncü sırada bulunuyor.

        • 5

          SAMSUNSPOR SON DURUM

          Ligde oynadığı 31 müsabakada 10 galibiyet 7 beraberlik 14 yenilgisi bulunan Samsunspor 37 puanla 12. sırada yer alıyor. Kırmızı- beyazlılar deplasmanda oynadığı son 7 maçta da galibiyet yüzü göremedi.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Bayram trafiği artıyor! İşte yoğunluk yaşanan noktalar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya Filistin mektubu
        1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor... Teleferik faciası!
        1 kişi yaşamını yitirdi, yaralılar var! Tahliyeler sürüyor... Teleferik faciası!
        Tatil için gelmiş!
        Tatil için gelmiş!
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        "8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik"
        "8 ayda yaklaşık 7 bin etkinlik"
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Dünyadan İsrail, İran ve Filistin uyarısı: Bölgeye gitmeyin
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        Ünlü oyuncu hırsız yakaladı
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        İzmir'de cinayet! Eşi, sevgilisiyle tetikçi tutup öldürmüş!
        Sydney'de AVM'de bıçaklı saldırı! 5 ölü
        Sydney'de AVM'de bıçaklı saldırı! 5 ölü
        Süper Lig'in ilk yabancı VAR'ı açıklandı!
        Süper Lig'in ilk yabancı VAR'ı açıklandı!
        Kıraathanede öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Kıraathanede öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Bu 3 besini buzdolabından uzak tutun!
        Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?
        Hindistan sandık başına gidiyor: 'Dünyanın en büyük seçimi' hakkında neler biliyoruz?
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Hamilelikte doğru sanılan 10 hurafe
        Eski boksör arkadaşını döverek öldürdü!
        Eski boksör arkadaşını döverek öldürdü!
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        Altın vize: Neden bazı ülkeler uygulamadan vazgeçiyor?
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        İş insanı hayranından Sibel Can jest
        Bayram dönüşü! Ağır vasıtalara istisna
        Bayram dönüşü! Ağır vasıtalara istisna
        Georgieva, IMF başkanlığına yeniden seçildi
        Georgieva, IMF başkanlığına yeniden seçildi
        Habertürk Anasayfa