Beşiktaş- Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Trenyol Süper Lig'de 32. hafta maçında Beşiktaş evinde Samsunspor'u ağırlıyor. Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada galibiyet yüzü göremeyen siyah- beyazlılar, takımdaki kötü gidişata son verip üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş- Samsunspor maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar...
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Trendyol Süper Lig 32. hafta karşılaşmasında Beşiktaş- Samsunspor ile kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor ile Avrupa mücadelesinde üçüncülük için yarışan siyah- beyazlılar, rakibinin Sivasspor'a 1-0 kaybetmesiyle birlikte puan farkını kapatmak istiyor. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler maç ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, Beşiktaş- Samsunspor maçı ne zaman ve hangi kanalda?
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BEŞİKTAŞ- SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş- Samsunspor maçı 13 Nisan Cumartesi (bugün) saat 19.00'da başlayacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Mücadelenin muhtemel 11'leri belli oldu.
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BEŞİKTAŞ- SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11
Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Zaynutdinov, Gedson, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih, Aboubakar
Samsunspor: Okan, Zeki, Alim, R. van drongelen, Soner, Tait, Bennasser, Holse, Ntcham, Fofana, Mouandilmadji
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BEŞİKTAŞ SON DURUM
Fernando Santos yönetiminde ligde oynadığı son 4 maçı kazanamayan Beşiktaş'ta hedef mutlak galibiyet. Siyah- beyazlılar ligde 31 karşılaşmada 14 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak dördüncü sırada bulunuyor.
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SAMSUNSPOR SON DURUM
Ligde oynadığı 31 müsabakada 10 galibiyet 7 beraberlik 14 yenilgisi bulunan Samsunspor 37 puanla 12. sırada yer alıyor. Kırmızı- beyazlılar deplasmanda oynadığı son 7 maçta da galibiyet yüzü göremedi.