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        Haberler Spor Diğer Hentbol Beşiktaş Safi Çimento deplasmanda avantajı alamadı - Diğer Haberleri

        Beşiktaş Safi Çimento deplasmanda avantajı alamadı

        Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası karşılaşmasında Beşiktaş Safi Çimento deplasmanda MRK Sesvete'ye 34-27 mağlup oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 00:44 Güncelleme: 26.11.2023 - 00:44
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        Beşiktaş deplasmanda avantajı alamadı
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        Beşiktaş Safi Çimento Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur ilk maçında deplasmanda Hırvatistan temsilcisi MRK Sesvete'ye 34-27 yenildi.

        Siyah-beyazlı takım, Başkent Zagreb'deki Jelkovec Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını da 13-12 geride kapattı.

        Karşılaşmanın rövanşı 2 Aralık Cumartesi günü İstanbul'daki Süleyman Seba Spor Salonu'nda yapılacak. İki maç sonunda tur atlayan takım, adını son 16 turuna yazdıracak.

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