1-1’den sonra Mensah ile 2 net pozisyon bulduk ancak fırsatlar kaçtı. 120’inci dakikada da Utku yaptığı kritik kurtarışla maçı penaltılara taşıdı. Utku’nun da ayakları iyi değil, geliştirmesi şart. Genç file bekçisi penaltı atışlarında da acemiliğin kurbanı oldu ve kurtarış yapamadı. Beşiktaş, kazanması gereken bir maçta acemice hatalar ile turu yitirdi.