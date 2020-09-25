GÜNTEKİN ONAY: Acemice hatalar... İlk yarı Rio Ave’ye pozisyon vermeyen Beşiktaş, ikinci devrede oyunun kontrolünü rakibine kaptırdı. Basit top kayıpları, gereksiz uzun toplar da oyunun Portekiz temsilcisine geçmesine neden oldu. Yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra top hiç rakip yarı alanda kalmadı.
İyi oynayan Güven’in yerine son derece hantal Larin’in girmesi rakip savunmanın işini kolaylaştırdı. Larin o kadar ağır bir futbolcu ki 1.90’lık boyuna rağmen hava topu bile almakta zorlanıyor. Tekniği kısıtlı. Dripling özelliği hiç yok. Topla yumuşak değil.
Son bölümde fena bir maç çıkartmayan Boyd’un yerine Gökhan’ın girmesi de dengeleri değiştirdi. Halbuki çıkması gereken Lens idi. Boyd dayanıklılığı daha yüksek bir oyuncu, üstelik savunmada sol kanatta Rıdvan’a da yardım ediyordu. 85’te gelen gol ne yazık ki o kanattan geldi.
1-1’den sonra Mensah ile 2 net pozisyon bulduk ancak fırsatlar kaçtı. 120’inci dakikada da Utku yaptığı kritik kurtarışla maçı penaltılara taşıdı. Utku’nun da ayakları iyi değil, geliştirmesi şart. Genç file bekçisi penaltı atışlarında da acemiliğin kurbanı oldu ve kurtarış yapamadı. Beşiktaş, kazanması gereken bir maçta acemice hatalar ile turu yitirdi.
ALİ ECE: 2. yarıda Beşiktaş gereğinden çok fazla geri çekildi ve topu tamamen rakibe bırakma hatasına düştü. Larin, Güven’in sahadayken topu tutup takım arkadaşlarını öne taşıyan ofansif aksiyonlarını neredeyse hiç sergileyemedi.
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