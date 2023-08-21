Beşiktaş - Pendikspor maçı yazar yorumları

"BU DURUMA YABANCI DEĞİL"

ATTİLA GÖKÇE/MİLLİYET: "Beşiktaş’ın hiç de yabancısı olmadığı bir durum. Hangi gerekçelerle olursa olsun, eninde sonunda bir arıza, hesapta olmayan bir pozisyon ya da vukuat, gelir Beşiktaş’ın yoluna çıkar. Pendik beraberliği de böyle bir şey… Yine de teselli etmeliler birbirlerini; Yenilebilirlerdi, belki de!"