Beşiktaş Meydanı'nda komedinin başlama vuruşu yapıldı

Renkli ve eğlenceli görüntülerin yaşandığı Beşiktaş’ta, kortej İstanbulluların katılımıyla Beşiktaş-Kadıköy İskelesi'ne hareket etti.

Şehir hatlarına ait 1986 yılında yapılan "Moda" isimli vapurda, festivalin etkinlikleri arasında yer alan "Vapurda Kahkaha Yogası" sürpriz bir şekilde yolculuğa dahil oldu ve vapurda yolcularla interaktif bir gösteri ile eğlence dolu anlar yaşattı.

Beşinci yılında komedi festivalinin kalbi olan İstanbul, festivale özel hazırlanan projeler ile 30’dan fazla ayrı sahnede, 82’si yetişkin, 20’si çocuk olmak üzere 220’den fazla etkinlik ile 7’den 70’e tüm şehre kahkahayı getirecek.