Beşiktaş Meydanı'nda komedinin başlama vuruşu yapıldı
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Tam 28 yıl önce bugün, 11 Kasım 1994’te Beşiktaş’ta yolculuğuna başlayan BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi), bu yıl 5. kez düzenlediği 'İstanbul Komedi Festivali’nin başlama vuruşunu kortej eşliğinde Beşiktaş Meydanı'nda yaptı
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Renkli ve eğlenceli görüntülerin yaşandığı Beşiktaş’ta, kortej İstanbulluların katılımıyla Beşiktaş-Kadıköy İskelesi'ne hareket etti.
Şehir hatlarına ait 1986 yılında yapılan "Moda" isimli vapurda, festivalin etkinlikleri arasında yer alan "Vapurda Kahkaha Yogası" sürpriz bir şekilde yolculuğa dahil oldu ve vapurda yolcularla interaktif bir gösteri ile eğlence dolu anlar yaşattı.
Beşinci yılında komedi festivalinin kalbi olan İstanbul, festivale özel hazırlanan projeler ile 30’dan fazla ayrı sahnede, 82’si yetişkin, 20’si çocuk olmak üzere 220’den fazla etkinlik ile 7’den 70’e tüm şehre kahkahayı getirecek.
'İstanbul Komedi Festivali', ilk kez festivale özel hazırlanan programlarıyla da çok konuşulacak;
Fatih Terim, Arda Turan ve Ümit Davala; Doğa Rutkay moderatörlüğünde İş’in Komiği’nde, Elif Dağdeviren ile Metaverse dünyalarına ışınlanacak, Esra Dermancıoğlu ile sınırları zorlayacaksınız. Ali Kerim Diler’in “Estetik Sohbetler” adlı gösterisi ile festivalin ilklerinden birine imza atılacak ve ne gördüklerinize ne de duyduklarınıza inanamayacaksınız.
BİR AY SÜRECEK FESTİVALDE BU HAFTA
11 Kasım Maximum Uniq Box: Joe Sutherland (İngilliz Komedyen) 11 Kasım BKM Mutfak Çarşı: BKM Mutfak Açık Mikrofon 11 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: BKM Mutfak Açık Büfe 12 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: Russian Standup Comedy Show
12 Kasım BKM İstanbul: Çok Güzel Hareketler 2 12 Kasım Maximum Uniq Lounge: Çinyo ile Markonyo- Ebeveyn Çocuk Tiyatrosu 12 Kasım İstanbul Oyuncan Müzesi: Kırmızı Burnun Yolculuğu 12 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Bi Gökben Bi Alpay 12 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: Eda Özyurt - Uyanan Güzel 12 Kasım BKM Mutfak Çarşı: Deniz Alnıtemiz 13 Kasım Zorlu PSM Touch: Levent Erden ile Zahiri Hakikat 13 Kasım BKM Mutfak Çarşı: English Stand Up Comedy Show 13 Kasım İstanbul Oyuncak Müzesi: Da Vinci Bana Dedi ki!
13 Kasım Maximum Uniq Box: Geveze “Biraz Öyle Biraz Böyle” 13 Kasım Maximum Uniq Lounge: Çocuk Kahkaha Yogası 13 Kasım BKM Tiyatro: Salih Tıraş - Yöresel Tatlar 13 Kasım BKM Mutfak Kadıköy: İttifak
'İstanbul Komedi Festivali', dopdolu programı ile mizahın ulusal ve uluslararası düzeyde en iyi ve en yeni isimlerini seyircisi ile buluşturacak.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Beşiktaş Meydanı'nda komedinin başlama vuruşu yapıldı - Magazin haberleri/besiktas-meydani-nda-komedinin-baslama-vurusu-yapildi-magazin-haberleri-3537833-magazin
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