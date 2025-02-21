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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Beşiktaş maçına Danimarkalı VAR! - ikas Eyüpspor Haberleri

        Beşiktaş maçına Danimarkalı VAR!

        Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında bugün oynanacak Eyüpspor - Beşiktaş karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Danimarka Futbol Federasyonu'ndan Jakob Kehlet oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 12:17 Güncelleme: 21.02.2025 - 12:17
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        Beşiktaş maçına Danimarkalı VAR!
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        Trendyol Süper Lig’in 25. hafta maçında Beşiktaş, bugün Eyüpspor’a konuk olacak.

        Zorlu müsabakayı Muhammet Ali Metoğlu yönetecek. Metoğlu’nun yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Fatih Tokail olacak.

        Mücadelede VAR koltuğunda Danimarkalı Jakob Kehlet oturacak. Kehlet’e, AVAR'da Ömer Faruk Turtay eşlik edecek.

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