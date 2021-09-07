Beşiktaş'ın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Cyle Larin'in geleceği ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Sözleşmesinde son seneye giren Kanadalı oyuncu ile uzatma görüşmeleri henüz sonuç vermezken yönetimin 2 milyon Euro'dan yaptığı 3 senelik teklife olumlu geri dönüş olmadı.

Siyah-beyazlı yönetim, transferde son saatlere girilirken Rus kulüplerinin radarındaki Larin için gereken bonservis miktarını da belirledi. Daha önce Marsilya'nın yaptığı 6 milyon Euro'luk teklifi reddeden yönetim, Kanadalı yıldızın bonservisi için en az 10 milyon Euro talep ediyor.