Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        72
        Fenerbahçe
        FB
        70
        Trabzonspor
        TS
        46
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        37
        Rams Başakşehir
        İBFK
        36
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        36
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        35
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        35
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        33
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        32
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        30
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        29
        MKE Ankaragücü
        MKE
        29
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        29
        Gaziantep FK
        GFK
        28
        Tümosan Konyaspor
        KON
        28
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        26
        İstanbulspor
        İST
        12
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda? - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek. İşte muhtemel 11'ler ve maça dair son bilgiler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 10:32 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiktaş tur peşinde! Muhtemel 11
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

        Tüpraş Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele saat 20.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Mücadele A Spor ekranlarından yayınlanacak.

        NASIL GELDİLER?

        Kupaya 5. turdan başlayan Beşiktaş, Eyüpspor'u 4-0'la geçtikten sonra Bitexen Antalyaspor'u da 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

        Konyaspor ise 3. turdan katıldığı kupa macerasında Merkür Jet Erbaaspor'u 3-0 yendi. 4. turda Beyoğlu Yeni Çarşıspor'u da aynı skorla geçen yeşil-beyazlı ekip, 5. turda Göztepe'yi uzatmalarda 2-1 mağlup etti. Son 16 turunda EMS Yapı Sivasspor'u uzatmalarda 1-0 yenen Konyaspor adını çeyrek finale yazdırdı.

        REKLAM

        MUHTEMEL 11

        Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Worrall, Zaynutdinov, Musrati, Gedson, Rashica, Muçi, Muleka, Semih

        KAZANAN ANKARAGÜCÜ İLE KARŞILAŞACAK

        Tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final müsabakasını kazanan ekip, yarı finale yükselerek adını son 4 takım arasına yazdıracak.

        İki takım arasında Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazanmıştı.

        Turu geçen ekip, yarı finalde Fenerbahçe'yi eleyen Ankaragücü ile karşılaşacak.

        BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

        Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları nedeniyle 3 oyuncu kadroda yer almayacak. Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain, Konyaspor mücadelesinde görev yapamayacak. Sakatlığı nedeniyle İstanbulspor karşılaşmasında görev yapamayan Tayfur Bingöl'ün de maçta forma giymesi beklenmiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yakalanacağını anlayan hırsız ağaca tırmandı!
        Yakalanacağını anlayan hırsız ağaca tırmandı!
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        3'üncü kattan düşen kız çocuğu kurtarılamadı
        3'üncü kattan düşen kız çocuğu kurtarılamadı
        Rus insan hakları aktivistine hapis cezası
        Rus insan hakları aktivistine hapis cezası
        OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi
        OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Ebru Gündeş evlendi; "Herkese teşekkürler"
        Apple, elektrikli otomobil çalışmalarından vazgeçip yapay zekaya odaklanacak
        Apple, elektrikli otomobil çalışmalarından vazgeçip yapay zekaya odaklanacak
        Sevgilisiyle kavga etti, 5 aracı kundakladı
        Sevgilisiyle kavga etti, 5 aracı kundakladı
        Habertürk Anasayfa