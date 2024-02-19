Beşiktaş - Konyaspor maçı CANLI YAYIN
Beşiktaş - Konyaspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor. Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 40 puan ve averajla 4. sırada yer alıyor. Oynadığı müsabakaların 5'ini kazanan, 10'unda berabere kalan ve 10'undan mağlubiyetle ayrılan Konyaspor'un ise 25 puanı bulunuyor
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının kapanış gününde Beşiktaş, sahasında Tümosan Konyaspor'u konuk ediyor.
STAT: Tüpraş Stadyumu
HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Muçi, Rashica, Cenk, Semih
Konyaspor: Slowik, Ahmet, Uğurcan, Damjanovic, Guilherme, Nzonzi, Soner, Cicaldau, Prip, Ethemi, CikalleshiCANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Lig'in geride kalan bölümünde çıktığı 25 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 40 puanla 4. basamakta yer alıyor. Konuk ekip TÜMOSAN Konyaspor ise oynadığı 25 karşılaşmada 5 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 da mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlı ekibin 25 puanı bulunuyor.
İki takım arasında ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 2-0 kazandı.
BEŞİKTAŞ'TA 8 EKSİK
Siyah-beyazlı takımda 8 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Konyaspor karşısında kadroya dahil edilmedi.
Sözleşmesi dondurulan Amir Hadziahmetovic'in yanı sıra Alex-Oxlade Chamberlain, Tayfur Bingöl, Yakup Arda Kılıç ve Mustafa Erhan Hekimoğlu, kadroda yer almadı.
Ante Rebic, Umut Meraş ve Tayyip Talha Sanuç ise teknik direktör Fernando Santos'un kararı doğrultusunda kadroya alınmadı.
46. RANDEVU
Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de 46. kez karşı karşıya geliyor.
İki takım arasında ligde oynanan 45 maçın 25'ini Beşiktaş, 6'sını Konyaspor kazandı. 14 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.
Söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş 88 kez fileleri havalandırırken, Konyaspor ise 43 gol kaydetti.