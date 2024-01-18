Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'i Sivasspor'a kiralıyor

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23 yaşındaki orta saha oyuncusu Fatih Karagümrük'te de istediği süreleri bulamadı. Kerem Atakan İstanbul ekibinde sezonun ilk yarısında sadece 6 maçta 174 dakika forma giyebildi.

KARAGÜMRÜK'TEN SİVASSPOR'A GİDECEK

A Spor'un haberine göre, Kerem Atakan Kesgin'in eski takımı Sivasspor genç futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak için Beşiktaş ile prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş, Karagümrük'te forma bulmakta zorlanan 23 yaşındaki futbolcusunu geri çağırarak sezon sonuna kadar Sivasspor'a kiralayacak.