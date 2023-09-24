Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, evinde Kayserispor'u konuk edecek. Son iki resmi maçında galibiyet alamayan siyah-beyazlılar, sahasında kazanarak hem taraftarını sevindirmek hem de çıkışa geçmek istiyor. Sezona iyi bir başlangıç yapan 9 puanlı Kayserispor da güçlü rakibini devirip sükse yapmayı hedefliyor. Peki, Beşiktaş-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Beşiktaş'ın muhtemel 11'i ve maçla ilgili tüm detaylar haberimizde...
- 1
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a 3-0 yenilen, UEFA Konferans Ligi'nde ise hafta içi Club Brugge ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, evinde oynayacağı maçtan galip ayrılarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.
- 2
Beşiktaş, geride kalan 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 7 puan topladı.
- 3
Bu sezon henüz mağlubiyet almayan Kayserispor'un ise 5 maç sonunda 9 puanı bulunuyor. (2 G, 3 B)
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- 4
BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Beşiktaş Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
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BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
- 6
Mert Günok
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- 7
Onur Bulut
- 8
Eric Bailly
- 9
Omar Colley
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- 10
Arthur Masuaku
- 11
Amir Hadziahmetovic
- 12
Salih Uçan
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- 13
Milot Rashica
- 14
Gedson Fernandes
- 15
Cenk Tosun
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- 16
Vincent Aboubakar